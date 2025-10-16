年齢差は30歳に近いが…女優イ・ヨンエ、TXT・スビンと“密着ツーショット”でも違和感ない若々しさ【PHOT】

女優イ・ヨンエが変わらぬ若々しさでアイドルの隣でも輝きを放った。

【写真】イ・ヨンエ、実の娘と“顔出し”2ショット

10月16日、イ・ヨンエは自身のSNSを通じてTOMORROW X TOGETHERのスビンと一緒に撮ったセルフィーを公開した。

端正なブラックドレスを着たイ・ヨンエは、スビンの隣で体を寄せながらポーズを取っている。柔らかな照明の中でも、きめ細かな肌と上品な微笑みが際立ち、洗練された雰囲気で視線を引きつけた。

何よりも30歳近く年の離れたスビンの隣にいても違和感のない、若々しい美貌とくっきりした顔立ちで、変わらぬ美しさを見せた。

ファンたちは「2人とも本当に絵になる」「イ・ヨンエはいまだに女神」「アイドルの隣でもまったく見劣りしない」「スビンとの相性が最高」など、熱い反応を見せた。

（写真＝イ・ヨンエInstagram）スビン（左）とイ・ヨンエ

イ・ヨンエは現在、KBS2のドラマ『ウンスのいい日』に出演している。日本ではU-NEXTで独占配信中だ。

◇イ・ヨンエ プロフィール

1971年1月31日生まれ。2003年のドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』で主人公チャングムを演じ、日本でも人気を博す。2008年に在米韓国人の実業家チョン・ホヨンと結婚し、2011年に双子を出産した。「酸素のような女性」というキャッチコピーで知られる。主な出演作は、映画『JSA』『親切なクムジャさん』『ブリング・ミー・ホーム 尋ね人』、ドラマ『師任堂（サイムダン）、色の日記』『調査官ク・ギョンイ』など。

◇スビン プロフィール

2000年12月5日生まれ。本名チェ・スビン。歌手を目指したきっかけは、中学生時代に友人と学園祭でダンスを披露したこと。その後、中学3年生のときに以前からファンであったBTSの所属するBig Hitエンターテインメントのオーディションに応募。一次審査を通過するものの、書類に明記した電話番号に誤りがあり担当者からの連絡が大幅に遅れた。そのため十分な準備期間なく二次審査に臨んだが、無事に合格し同事務所の練習生となった。2019年にTXTのメンバーとしてデビューし、グループではリーダーを務めている。シャープな童顔が印象的だが身長は185cmと高く、好青年ビジュアルがたびたび話題となる。