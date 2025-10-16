手越祐也、私服はスタイリスト管理「1週間分セット詰めされている」理由にスタジオ驚き
【モデルプレス＝2025/10/16】手越祐也が15日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）に出演。私服にスタイリストをつけていることを明かす場面があった。
【写真】手越祐也、プラベ感満載の私服姿
◆手越祐也、身長にまつわる悩み告白
この日は「身長にまつわる悩み」についてトークが盛り上がった同番組。身長が168cmだと言う手越は、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「海外で『この服いいな』ってなっても『俺のサイズない』と思うことはある？」と聞かれると、「海外だと全体的にでかいじゃないですか。だから、基本的にブカブカになっちゃいます」と小柄であるがゆえに海外のサイズは合わないことを答えた。
◆手越祐也、私服はスタイリストが管理
続けて「そもそも、私服もスタイリストつけているんですよ」と告白。スタジオから「どういうこと？」と驚きの声が上がると手越は「スタイリストの方がクローゼットに『このセットで着てください』というのを1週間分セット詰めされているので『じゃあ今日はこれで行こうかな』ってセットを着て出てきているんですよ」とスタイリストが組んだコーディネートを毎日着ていると説明した。
すると、上田から「ダサいの？」と手越のセンスを疑うツッコミが。手越は笑顔を見せつつ、「ちゃんと理由があって。週刊誌とかに不意な私服を撮られることがちょこちょこあったわけですよ。そうなったときに『ダサい！』って言われる。撮られるそのものより『そんなことよりダサいよね』って」と週刊誌に撮られた際、自身の私服に注目が集まったことが理由だと明かした。（modelpress編集部）
