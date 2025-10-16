Koki,、美ボディ際立つ4種のランジェリー姿「憧れ」「すごい綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/10/16】モデルで女優のKoki,が10月15日、自身のInstagramを更新。美しいボディラインが際立つランジェリー姿を披露した。
【写真】Koki,、ランジェリー姿で圧巻美ボディ披露
Koki,は「＠intimissimijapan」とメンションするとともに、白や黒、ブラウン系のランジェリーを着用した写真を公開。美しいボディラインやヒップラインが際立つショットを披露した。また「Lots of love to the wonderful team」とフォトグラファーのSAKI OMI氏ら撮影チームへの感謝もつづった。
この投稿は「美しいスタイル」「女神降臨」「憧れのボディライン」「すごい綺麗」と反響を呼んでいる。
Koki,は9月29日、イタリア発のランジェリーブランド・Intimissimi（インティミッシミ）の日本初となるローカルアンバサダーに就任したことを自身のInstagramで発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Koki,、スタイリッシュなランジェリー姿披露
◆Koki,の投稿に反響
