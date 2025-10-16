「今日好き」村谷はるな、抜群スタイル際立つミニスカコーデ披露「脚の長さレベチ」と話題に
【モデルプレス＝2025/10/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが10月14日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿を公開した。
【写真】「今日好き」美女「脚の長さレベチ」と話題のミニスカ姿
村谷は「おおさか〜！！『ドットティーンズ関西2025』ありがとうございました」とイベント「dot TEENS KANSAI 2025」への出演を報告。「だいすきなSEONGSU.さんの衣装でステージを歩かせていただけで嬉しかったです」と喜びを綴り、三つ編みをした村谷が、黒のトップスの下にブルーのチェックのシャツ、ミニ丈のベージュのスカートに黒いブーツを合わせた、カジュアルなコーディネートを着こなしたショットを投稿。ミニスカートからは、すらりとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「脚の長さレベチ」「何着ても絵になる」「スタイルめっちゃ良い」「かわいすぎる」「ビジュ良すぎ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
