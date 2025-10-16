“韓国デビュー”控える&TEAM、世界へ羽ばたく準備完了！KR1stミニAL『Back to Life』の「GAZE ver.」コンセプト公開

日本発のグローバルグループ・&TEAMが、10月28日にリリースするKR 1stミニアルバム『Back to Life』の「GAZE ver.」のコンセプトフォトとコンセプトクリップを公開した。

【写真】「カッコイイが溢れてる」Kの“異次元ビジュアル”

&TEAMは、“Japan to Global”を掲げ、10月28日にKR 1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たす。

『Back to Life』は、&TEAMのアイデンティティである“オオカミ”が持つ本能的で挑戦的な精神を表現した最新作。挫折や試練に直面しても、本能のままに未来へ向かって前進し続ける少年たちの成長を描いた本作は、幅広い音楽性に挑戦した意欲作となる見込みだ。

10月14日18時に公開された「Mood Teaser GAZE ver.」では、今にも背中に翼が生えそうな予感を漂わせるHARUAの姿に、ファンからの注目が集まった。続く10月15日18時には「GAZE ver.」のコンセプトフォトが公開され、羽が舞う中、左右の翼に囲まれた9人の姿が映し出されている。

（写真提供＝YXLABELS）&TEAM

10月13日に公開された「BREATH ver.」で見せた“ファイトクラブ”のような傷に負けない強い眼差しとは対照的に、「GAZE ver.」では静けさの中で研ぎ澄まされた強い決意の眼差しを見せている。

また、同日に公開されたコンセプトクリップでは、背中に翼が生えたメンバーが次々と登場。大きく羽ばたく翼、広い空を見上げる姿、赤から青へと変わる信号など、世界へ羽ばたこうとする&TEAMの飛躍を象徴するようなモチーフが散りばめられ、期待が一層高まっている。

「GAZE ver.」のコンセプトクリップからは、ただ明るい未来を信じるのではなく、9人の絆と結束の力で困難に立ち向かおうとする力強い勇気が感じられる仕上がりとなった。

（写真提供＝YXLABELS）&TEAM

なお、10月16日18時には3つ目のコンセプト「ROAR ver.」のMood Teaserが、10月17日18時には「ROAR ver.」のコンセプトフォトとコンセプトクリップが公開される予定だ。

10月28日に迎える韓国デビューは、“Japan to Global”を掲げる&TEAMにとって、日本から世界へ踏み出す挑戦の第一歩となる。また、10月25日・26日には、自身最大規模となるさいたまスーパーアリーナでアジアツアーのアンコール公演を開催する。

&TEAMの活躍に期待が高まる。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。