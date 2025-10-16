クリスピー・クリーム・ドーナツ、ヌテラと日本初コラボ 濃厚で贅沢なドーナツ2種登場
【モデルプレス＝2025/10/16】クリスピー・クリーム・ドーナツは、イタリア生まれのチョコレートスプレッド・ヌテラと日本で初めてコラボレーション。ヌテラを使用したドーナツ「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」を、2025年11月1日（土）から期間限定で販売する。
クリスピー・クリーム・ドーナツとヌテラの2つのグローバルブランドによるタッグは、タイや韓国など海外でのコラボレーション商品を販売した実績があり、顧客から好評を博していた。
日本国内では初めてとなるコラボレーションでは、ヘーゼルナッツとカカオから生まれたやさしい甘さ、独特のクリーミーさと芳醇な味わいが特徴のヌテラを主役に、食感や味わいのコントラストで魅力を高めた、濃厚で贅沢なドーナツを2種展開。
「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」は天面にヌテラをたっぷりコーティングし、上から細かく砕いたヘーゼルナッツを味と食感のアクセントにトッピングした。
「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」は、ミルキーなホワイトチョココーティング＆クランチのリング真ん中にビスケットを埋め込み、ヘーゼルナッツの香りが特徴のチョコレートスプレッド ヌテラと甘酸っぱいフリーズドライストロベリーをのせて仕上げた。
またこれらのコラボドーナツ2種と、人気の定番ドーナツ3種を合わせた贅沢なボックス「おすすめ！ ダズン ハーフ（6個）」、定番のオリグレを合わせた「おすすめ！ ボックス（3個）」も登場する。
さらに、コラボレーション期間中は、クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店でヌテラの特別装飾を実施。ヌテラのブランドカラーである赤と白を基調に、ヌテラの可愛らしいデザインが店内外各所に施され、フォトジェニックな空間に変身する。（modelpress編集部）
