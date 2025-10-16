フォーエイト48あみか、美背中大胆見せキャミ姿披露「スタイル抜群」「どの角度から見ても美人」の声
【モデルプレス＝2025/10/16】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが10月14日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿で美しい背中を披露した。
【写真】人気YouTuber「大人っぽい」背中ざっくりキャミ姿
あみかは「まだあちぃぃぃ」とコメントし、黒のミニ丈キャミソール姿を公開。背中が大胆に開いており、後ろから撮影されたショットで美しい背中を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「大人っぽい」「どの角度から見ても美人」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆あみか、キャミソール姿で美背中披露
◆あみかの投稿に反響
