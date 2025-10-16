あみか（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/16】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが10月14日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿で美しい背中を披露した。

◆あみか、キャミソール姿で美背中披露


あみかは「まだあちぃぃぃ」とコメントし、黒のミニ丈キャミソール姿を公開。背中が大胆に開いており、後ろから撮影されたショットで美しい背中を見せている。

◆あみかの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「大人っぽい」「どの角度から見ても美人」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

