Æü»º¤¬¿·¡Ö¡È¥Ù¥Ã¥ÉÉÕ¤¡É¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡×È¯É½¡ª ¤á¤Á¤ã¹ë²Ú¤Ê¡ÈÌÚÌÜÆâÁõ¡É¤Ë¡Ö²÷Å¬¤¹¤®¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×ÅëºÜ¤·¤¿¡ÈÁö¤ëÉô²°¡É¡ª¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥óMYROOM¡×¤¬ÃÇÇ®¡¦¼×²»À¥¢¥Ã¥×¤ÇÄ¶¿Ê²½¡ª
Æü»º¤¬¿·¡Ö¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡×È¯É½¡ª ¡È¼ÖÃæÇñ¡É¤Ë¥µ¥¤¥³¡¼¡ª
¡¡Æü»º¤Ï2025Ç¯10·î16Æü¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥ó MYROOM¡Ê¥Þ¥¤¥ë¡¼¥à¡Ë¡×¤Î°ìÉô»ÅÍÍ¸þ¾å¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÆ±Ç¯12·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö¡È¥Ù¥Ã¥ÉÉÕ¤¡É¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê62Ëç¡Ë
¡¡¥¥ã¥é¥Ð¥ó MYROOM¤Ï¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉô²°¤´¤È¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¼ÖÃæÇñ¡×¼ûÍ×¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¡£
¡¡¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ï1973Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2012Ç¯ÅÐ¾ì¤Î¸½¹Ô·¿¤Ç5ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëÆü»º¤Î¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤ò¤·¤Î¤°¥¯¥é¥¹No.1¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¤Û¤«¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤äÀè¿Ê°ÂÁ´µ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¤Ê¤É¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ï¶ÈÌ³ÍÑÅÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤à¸Ä¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¹¤¤¼¼Æâ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÖÃæÇñ¤ò³Ú¤·¤à¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æü»º¤Ï¥¥ã¥é¥Ð¥ó MYROOM¤ò³«È¯¤·2024Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¡£
¡¡¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Î¹Âç¤Ê²Ù¼¼ÉôÊ¬¤òÂçµ¬ÌÏ²þÁõ¤·¡¢ÌÚÌÜ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥â¥À¥ó¤ÊÆâÁõ¤Ø¤Èºþ¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸µ¤¬¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤²÷Å¬¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2ÎóÌÜÀÊ¤Ï¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¤Ê¿·³«È¯¤Î¡Ö2in1¥·¡¼¥È¡×¤òÅëºÜ¡£
¡¡¸åÉô¤Î¼ÖÃæÇñÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤Ï¡¢¿²¾²°Ê³°¤Ë¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ù¥Ã¥É¡×¤È¡¢¥ï¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¸³«²ÄÇ½¤Ê¡ÖMYROOM Ä·¤Í¾å¤²¥Ù¥Ã¥É¡×¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¡Ë¤Î2¥¿¥¤¥×¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ëÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥é¥Ð¥ó MYROOM¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ö¤¬¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ÅÍÍ¸þ¾å¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢²÷Å¬À¤ÈÍøÊØÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¶¯²½¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¹¥É¾¤Î¡Ö¥µ¥ó¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê2¥È¡¼¥ó¡Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢ÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë²þÎÉÅÀ¤Ï¡¢¼ÖÃæÇñ»þ¤Î²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀìÍÑÀß·×¤ÎÃÇÇ®ºà¤¬¿·µ¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥ß¥·¡¼¥È¤ÎÃÇÇ®ºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ë¡¼¥ÕÉô¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥ß¥·¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¦¥ì¥¿¥ó¥·¡¼¥È¤òÄÉ²Ã¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼×Ç®ÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼×²»À¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë±«Å·»þ¤Î¼ÖÃæÇñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Õ¤òÃ¡¤¯±«²»¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤Ë´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖGRAND¥×¥ì¥ß¥¢¥àGX MYROOM¡×¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÆâ¥«¡¼¥Æ¥ó¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢MYROOM¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÅý°ì´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¸åÀÊ¤È¥Ù¥Ã¥ÉÉ½Èé¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥ê¥ó¥Ü¡¼¥óÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿MYROOM¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤¬¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÆâÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡ÈMYROOM¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Î°ìÉô»ÅÍÍ¸þ¾å¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥Ð¥ó MYROOM¤Ë¤âÀè¿Ê¤Î±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤âÀßÄê¡£
¡¡Ä¹µ÷Î¥Áö¹Ô»þ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àè¹Ô¼ÖÈ¯¿Ê¤ªÃÎ¤é¤»µ¡Ç½¡¢¥¿¥¤¥ä¶õµ¤°µ·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¿·¤¿¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈèÏ«·Ú¸º¤È°ÂÁ´±¿Å¾¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥Ð¥ó MYROOM¡£
¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢576Ëü5100±ß¤«¤é749Ëü8700±ß¤Ç¤¹¡£