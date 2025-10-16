オードリー春日、“過去のスキャンダル”イジられるのは「もういい」と思っているけど…
お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰（46歳）が、10月15日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。過去のスキャンダルをイジられることに「もういいじゃない」とは思っているが、「止めて欲しくはない」と語った。
日記形式で反省をつづる“反省ノート”というテーマで、加護亜依が世間のイメージの中に“やんちゃ加護ちゃん”があるため、それに合わせようとする部分があるが、一方で「何も反省していない」と怒られてしまうことにも悩みがあると話す。
オードリー・春日俊彰も以前、スキャンダルを起こしており、イジられると最近強めに「もういいじゃない」と言うようになっているが、「『もういいじゃない』とは思ってる。6年前だしね。思ってるけど、（イジられるのは）止めて欲しくはない」とコメント。
春日が「ようやく武器になった、きれいな丸になった」と言うと、若林は「クミさんはなってねえよ！」とツッコミを入れる。春日は「生き生きと話していると怒られる」と語った。
日記形式で反省をつづる“反省ノート”というテーマで、加護亜依が世間のイメージの中に“やんちゃ加護ちゃん”があるため、それに合わせようとする部分があるが、一方で「何も反省していない」と怒られてしまうことにも悩みがあると話す。
春日が「ようやく武器になった、きれいな丸になった」と言うと、若林は「クミさんはなってねえよ！」とツッコミを入れる。春日は「生き生きと話していると怒られる」と語った。