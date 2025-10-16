º£Æü16Æü¤Î¸á¸å¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÍë±«¤ä·ã¤·¤¤±«¡¡·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì
º£Æü16Æü(ÌÚ)¤Î¸á¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
16Æü¸áÁ°Ãæ¤«¤éÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î½ê¤â
º£Æü16Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¡¢Ä«Á¯È¾ÅçÉÕ¶á¤«¤éÆüËÜ³¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ß¡¢Á°Àþ¤¬À¾ÆüËÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¹þ¤à¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£ËÌÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤Î¤¦¤Á¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅç¸©³¤ÍÛÄ®¤Ç1»þ´Ö¤Ë56.0¥ß¥ê¡¢¹âÃÎ¸©¼¼¸ÍÌ¨¤Îº´´îÉÍ¤Ç¤Ï54.5¥ß¥ê¡¢Ä¹ºê¸©ÂÐÇÏ»ÔÏÌ±º¤Ç¤Ï51.0¥ß¥ê(10·î¤È¤·¤Æ¤Ï1°Ì¤ÎÃÍ)¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¸á¸å¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂç±«
¸áÁ°11»þ¸½ºß¡¢ÆüËÜ³¤¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬ÆîËÌ¤ËÄ¹¤¯¹¤¬¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ë¤«¤«¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤³¤Î³èÈ¯¤Ê±«±À¤äÍë±À¤¬ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤òÆî²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç±«¤¬¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â¡¢É÷¸þ¤¤Î°ã¤¦¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë½ê¤Ç¡¢È¯Ã£¤·¤¿±À¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£º£±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ï»±¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤·¡¢ÍîÍë¡¢¤Ò¤ç¤¦¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤â½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç±«¤¬È¯À¸¡¡¤È¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ï
¼ÂºÝ¤ËÂç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã¤¤Æ»Ï©¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÄÌ¤é¤º±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ ¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß¤êÂ³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊüÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£