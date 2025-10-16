最強スマートウォッチ誕生！防水・LTE・80時間バッテリー！【サムスン】Galaxy Watch Ultraがついに登場！美しさも性能もウルトラ級！Amazonを今すぐチェックだ！
アウトドアに特化したGalaxy Watchシリーズの最新モデル。耐久性、維持力、視認性を揃いつつ、ヘルス機能やワークアウト機能もより強化。FeliCa搭載でスマートな日常にもおすすめ。
クイックボタンでスポーツスタイルにさっと切り替え。マルチスポーツのタイルを使って、トライアスロンやデュアスロン、アクアスロンなど、お気に入りの長距離スポーツにも。
トラブルに陥ったら、クイックボタンを5秒長押しして強力なサイレンを鳴らし、助けを求めることができる。SOSを発信したい時にGPSだけでは不十分な場合はウォッチがサポート。サイレンは木々の間を縫って180メートル先まで聞こえる。また、転倒の検知、ホームボタンを使ったSOS発信、医療情報にすぐにアクセスできる。
Galaxy Watch LTE 版では、ウォッチとスマートフォンが離れた場所にあってもウォッチ単体で通話やメッセージの受信が可能。
※LTE単独でウォッチを利用する場合は対応した各通信キャリアとの通信契約（ドコモ：ワンナンバーサービス・au：ナンバーシェア）が必要。
