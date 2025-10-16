約２万冊の大半が「ゴミ」に…知の怪人・荒俣宏が蔵書を処分して感じたこと

作家で妖怪学者の荒俣宏さん（78歳）は、日本有数の奇書の蒐集家としても知られる。『帝都物語』などのヒット作を世に出しながら、世界中の幻想文学の翻訳を手がけ、『トリビアの泉』『出没！アド街ック天国』などのテレビ番組では、博識な解説役として活躍してきた。

今年３月には『すぐ役に立つものは すぐ役に立たなくなる』を上梓した「知の怪人」がいま、肉体的、そして精神的な「死」を見つめているという。

2万冊の蔵書を整理する決意

今年の7月、30年住んだ戸建てを手放して、妻と2人でマンションの一室に引っ越したんです。不動産の売買自体はうまくいったのですが、何より大変だったのは、2万冊の蔵書を処分しなければならないことでした。

手元に残したのは、本棚3つに収まる500冊だけ。僕が70年以上かけて蒐集した貴重な稀覯本ですら、「ゴミ」になってしまいました。トラックで運ばれていくのを見送りながら、心が引き裂かれるような思いでしたね。

昨年の12月、生死の境を彷徨ったんです。江戸川放水路にハゼ釣りに行ったとき、ボートから落ちてできた傷口に雑菌が入ったようで、蜂窩織炎を患ってしまった。3週間ほど入院したのですが、体は痛いし思うように動かないし、「もう駄目だ」と最期を覚悟したくらいです。

幸い回復できたものの、いつまた突然の事故が起きるかわからない。「これは真剣に身辺整理しておかなければならない」と思いました。2万冊の蔵書をそのままにして逝ったら、遺された側は途方に暮れてしまう。妻に苦労をかける前に腹を括ったんです。

約3万冊を処分した師の経験

戸建ては体の負担が大きいので、この機会に引っ越しも決めました。前の家は地上3階・地下1階建ての杉並の一軒家。車が3台入る大きなガレージまであったため、そこを書庫にしていました。買った当時は「白亜の殿堂」という売り文句だったけれど、いざ売るとなったら、「土地だけ欲しいから建物は取り壊す」と買い手に言われましたが。

そこから慌てて整理し始めたわけですが、本当に大変でした。これでもかと本が詰め込まれたガレージの書庫を前にして、どうしようかと頭を抱えたものです。

そんなとき蔵書整理の参考にしたのが、今年7月に90歳で亡くなった紀田順一郎先生でした。推理小説を手がける作家でありながらメディア論に詳しくて、ワープロソフト「一太郎」の監修も務めた方です。僕の幻想文学の師匠であり、2人で『世界幻想文学大系』を編集しました。

紀田先生の著書『蔵書一代』には、大量の本を処分して一軒家を売却し、マンションに転居された経緯が認められていて、涙なしには読めません。ここ数年は直接お目にかかる機会が減り、とくにこの数ヵ月はメールの返事がなくて心配していたら、少し前に訃報が届きました。

こう言ったら失礼かもしれませんが、紀田先生は「二度亡くなった」んです。僕以上の蒐集家だった紀田先生のご自宅には、3万冊もの本があった。マンションに移るとき、知り合いや図書館など方々にお願いして、貴重な書籍を引き取ってもらおうとしたものの、引き受けてくれなかったそうです。

残った大量の本が業者のトラックで運ばれていったあと、紀田先生は落胆のあまり道に倒れ込んでしまったといいます。本を愛する紀田先生にとっては、それが一度目の「死」でした。

僕は倒れることこそなかったけど、身を切られるような思いだったのは同じです。肉体が死ぬ前に、精神的な「死」を迎えるなんて、思ってもみませんでした。

後編記事『最後の１万冊は「産廃業者のトラック」が持って行った…荒俣宏が振り返る、蔵書２万冊を処分しきるまで』へ続く。

「週刊現代」2025年10月27日号より

【つづきを読む】最後の１万冊は「産廃業者のトラック」が持って行った…荒俣宏が振り返る、蔵書２万冊を処分しきるまで