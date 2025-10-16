peco、自宅でハロウィンパーティー 食卓に並んだ“手料理”に反響「食べるのが勿体無い」「かわいすぎます〜」
モデルでタレントのpeco（30）が15日、自身のインスタグラムを更新。ハロウィンパーティーの“料理ショット”を公開した。
【写真】「料理上手」ハロウィンパーティーでpecoが作った“インパクト大”な手料理
pecoは「先週末は、だいすきな人たちと我が家でハロウィンパーティー」とハロウィンカラーに包まれた食卓の写真を投稿。「わたしはMummy curry pieとWitch's fingers breadsticks、それからEyeballs spinach soupを作って、ほかはみんながおいしいの買ってきてくれた」と食卓に並んだハロウィンらしい手料理を紹介した。
眼球のように見える料理や、顔のようになったパイなどハロウィンの雰囲気が楽しめるインパクトのあるビジュアルがそろっている。
豪華な手料理に、ファンからは「料理上手」「すごーい」「素敵」「可愛い」「食べるのが勿体無い」「かわいすぎます〜」などの声が寄せられていた。
