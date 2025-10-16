自民党との連立を視野にいれた政策協議をめぐり、日本維新の会は16日に両院議員総会を開き、対応を執行部に一任することを決めました。自民と維新の距離が近づいたことで、総理大臣指名選挙で自民党の高市総裁が選出される公算が大きくなりました。中継です。

玉木総理誕生に向けた動きが停滞する一方、高市総理誕生に向けた動きが加速しています。

自民党から連立を視野にいれた打診を受け、日本維新の会は16日、全ての党所属の国会議員を対象に両院議員総会を開き、対応を執行部に一任することを決めました。

日本維新の会・藤田共同代表「自民党側から、高市総裁から、首相指名の協力の依頼、そして、および連立も含めて政策協議に入ってほしいというお申し出をいただいたことを報告した上で、皆様からご意見を頂戴しました。両院議員総会としては、私はじめ執行部にご一任をいただくという形で議決がなされまして」

16日午後には自民党と維新との間で政策協議が行われる予定です。維新としては連立の条件として、「副首都構想」や「社会保険料の引き下げ」など、およそ10項目の政策を自民党に求めていく考えです。

ただ、両党の間には企業・団体献金の規制強化や消費税減税などをめぐっては意見の隔たりもあり、どこまで一致点を見いだせるかが焦点です。

来週にも総理大臣指名選挙が行われる見通しですが、玉木総理誕生に向けた野党候補一本化が停滞していることに加え、維新と自民の距離が縮まっていることから、高市氏が次の総理に選ばれる公算が大きくなっています。