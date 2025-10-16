BE:FIRST、藤井フミヤ、海援隊が出演決定 九州で初収録の『うたコン』第2弾出演者を発表
NHKの音楽番組『うたコン』が、11月27日に福岡・福岡市民ホールで実施する公開収録の第2弾出演者を発表した。今回新たに出演が決定したのは、福岡出身のMANATOを擁するBE:FIRST、同じく福岡出身の藤井フミヤ、そして地元・九州にゆかりの深い海援隊の3組。
【動画】圧巻！BE：FIRST、新曲「Stare In Wonder」Dance Practice映像
『うたコン』として6年ぶりの地方収録であり、九州での収録は番組史上初。すでに出演が発表されていた前川清、森口博子、森高千里らに加え、九州に縁のある実力派アーティストが顔をそろえる特別なステージとなる。
収録の模様は、12月2日午後7時57分から全国放送される予定。司会は谷原章介と石橋亜紗アナウンサーが務め、NHKの配信サービス「NHK ONE（新NHKプラス）」でも同時・見逃し配信される。
観覧申し込みはNHK福岡の公式サイトにて受付中。締め切りは22日正午となっている。
■放送予定
12月2日（火）午後7時57分〜8時42分 ＜総合＞
出演：海援隊、BE:FIRST、藤井フミヤ、前川清、森口博子、森高千里ほか（五十音順）
司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー
※「NHK ONE」での同時配信および見逃し配信も予定
【動画】圧巻！BE：FIRST、新曲「Stare In Wonder」Dance Practice映像
『うたコン』として6年ぶりの地方収録であり、九州での収録は番組史上初。すでに出演が発表されていた前川清、森口博子、森高千里らに加え、九州に縁のある実力派アーティストが顔をそろえる特別なステージとなる。
観覧申し込みはNHK福岡の公式サイトにて受付中。締め切りは22日正午となっている。
■放送予定
12月2日（火）午後7時57分〜8時42分 ＜総合＞
出演：海援隊、BE:FIRST、藤井フミヤ、前川清、森口博子、森高千里ほか（五十音順）
司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー
※「NHK ONE」での同時配信および見逃し配信も予定