「日頃おもちゃを取られすぎて、逃げるのが上手すぎる弟」と題した動画がInstagramに投稿され、1788万回再生を突破し話題になっています。動画に出てくるのは、2歳7カ月の柊羽（しゅう）くんと1歳2カ月の碧人（あおと）くん。



【動画】スキをついて逃げるのがスゴイ…兄におもちゃを奪われすぎて

年子兄弟のふたり。大きくなってからの年の差に比べ、2歳と1歳の違いは大きいもの。その日も碧人くんが救急車のおもちゃで遊んでいると、柊羽くんがやってきて、あっという間におもちゃを奪い取ってしまいました…！



泣くこともなく、表情も変えないまま、奪ったおもちゃで遊んでいる柊羽くんを黙って見つめる碧人くん。奪い返せるタイミングを見計らうかのように、集中してお兄ちゃんを見つめています。



すると、柊羽くんが手に持っていたもう一つのおもちゃに夢中になり、救急車のおもちゃを一旦膝元に置きました。その瞬間…！？



「いまだ！！」とばかりに、すばやく救急車のおもちゃに手を伸ばした碧人くん。救急車を見事お兄ちゃんから奪い返すことができました。柊羽くんが気づいたころには、もうおもちゃを走らせ、ハイハイで一目散に逃げます。



懸命に柊羽くんも追いかけますが、碧人くんは何度も方向を変えては逃げ回り、奪い取られる隙を見せません。ついには柊羽くんの方が泣き出してしまいました…！



その後も「わ〜！」「ぎゃ〜！」と互いに声をあげながら、応戦し合うふたり。最後には、碧人くんが持っていたおもちゃが柊羽くんの頭にコツンとぶつかってしまい、柊羽くんが悔しいやら痛いやらで大泣きするという結果に。後ろで冷静に柊羽くんを見ている碧人くんに、『弟・あおくんの勝利！』というママのテロップが添えられ、動画は締められました。



現在は3歳と2歳になり、柊羽くんも弟思いの優しいお兄ちゃんに成長してすっかり仲良し兄弟とのこと。動画を投稿したママ（@syu.aoto）に話を聞きました。



ーーママからみた柊羽くん、碧人くんはどのような男の子ですか？



「柊羽は人前でも物怖じせず、踊りを披露したり歌を歌ったりできる、天真爛漫な子です。ツボが浅く、よく笑います。碧人は人見知りな性格ですが、慣れればよくしゃべります。2歳とは思えないほど、よくしゃべります。貸してと言われればオモチャを貸してあげたり、嫌なことも付き合ってしまう心優しい子です」



ーーこれからどのような兄弟に育ってほしいですか？



「今は3歳11ヶ月と2歳5ヶ月ですが、少しずつ仲良く遊べるようになってきました。これからも2人で喧嘩しながら切磋琢磨して強く生きてほしいです。



できれば文武両道がいいですが、勉強はできずとも、それなりに運動はできてほしいですね。唯一の兄弟なので大人になっても仲良くいてほしいです」



Instagram（@syu.aoto）では、ふたり仲良く手を繋いでお買い物に行ったり、碧人くんを気遣ってハグしてあげる柊羽くんの様子など、仲睦まじい柊羽くん、碧人くんの日常を見ることができます。



