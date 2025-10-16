歌手の倖田來未さんが、自身のインスタグラムを更新。目前に迫ったライブツアーのリハーサルの様子を公開しました。

【写真を見る】【倖田來未】「今回、女子だらけでツアーを作り上げてます！！」 伝説のダンサー再集結にファン歓喜「神メンツ降臨」





倖田さんは「今回、女子だらけでツアーを作り上げてます！！」と明かし、リハーサルスタジオでの写真を複数枚投稿しました。









また、「2008年BLACK Cherry tour、バックダンサーとしてステージで圧巻させていたこの3人が演出に今回揃ってます！」と投稿。倖田さんを含めた4人の笑顔のショットからは、信頼と実績を重ねたチームならではの和やかな雰囲気が伝わってきます。









リハーサル中の倖田さんは真剣そのもの。黒いAC/DCのTシャツ姿で、マイクを握りしめ、ダンサーと動きを確認する様子からは、本番さながらの熱気が感じられます。









倖田さんは「ツアー初日まであと、え？！後２日？！きゃーー！ドキドキワクワク！」と、緊張と期待が入り混じった心境を表現。









最後に、「懐かしい曲しか歌いません！」と宣言しており、往年のヒット曲満載のセットリストになることが期待されます。









この投稿に、「神メンツ降臨ありがとうございます」「懐かしの皆さん見られて嬉しいです」「うわー懐かしのダンサーさん達 ぶち上がる事間違いないし⤴⤴」「懐かしい曲大歓迎 楽しみです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】