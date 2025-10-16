落語家の立川志らくが１６日、スレッズを更新。この日、フジテレビ系「サン！シャイン」に出演した立憲民主党の野田佳彦代表の発言に「ご自分の矛盾に気が付いていない」と指摘した。

この日、野田代表は、維新と自民党が急接近したことに「企業・団体献金、維新と我々は歩調を合わせてやってきた。にも関わらず高市さんは（政治とカネは）けじめがついていると言い切っている」とし「言い切っている政党と二つ三つの政策実現のために、それを補完するようなことをするのは、本当にいいのか。私はそれは世の中が許さないと思っているのでそれを確認したい」などと話していた。

志らくは「自民と維新は政治資金の問題で意見が食い違っているのに一緒になるのはおかしい云々」と野田代表の発言を取り上げ「おいおい、子分の安住さんが、理念は大事だがきれい事で誤魔化すなと玉木さんに言っていたじゃないか。多少の政策の違いは政権をとってから考えていけばいいと」と指摘。

「ならば自民と維新の政治資金の話も連立してから考えていけばいいってことにならないか？」と矛盾を突いた。

杉村太蔵氏から、首班指名について「数合わせ」と指摘されたことにも「安住さんも野田代表をおろしても死にもの狂いで票を集めると。だからそれを数合わせといいます」。「それとこれまでの野党の一本化の動きはしてきたがうまくいかなかったとおっしゃっていた。今までうまくいかなかったのに、ここ数日でまとまるわけがないことは私みたいな落語家にだってわかるのに。もう笑い話です」と結んでいた。