祇園辻利の新作が登場♡抹茶うどんで味わう京都の上質なひととき

1860年創業、京都・祇園の祇園辻利から新商品「抹茶うどん」が登場♡抹茶5％を練り込んだ細麺は、手打ち式製法と42時間の低温乾燥で香りとコシを最大限に引き出しました。180g・めんつゆ20ml×2付きで1,296円（税込）とお手軽。ご家庭での特別な食卓や、大切な方への贈答品にもぴったりです♪ぜひチェックしてみてください。

抹茶の香りと旨みを閉じ込めた一筋の麺

祇園辻利厳選の抹茶を配合率5％で練り込み、老舗製麺所の技術で丁寧に仕上げた細麺は、角の立ったしなやかな麺線が特徴。つるりとした喉越しと、もっちりとした食感を実現しました。

低温でじっくり二日間乾燥させることで、抹茶の香りと旨みを損なわず、口に含むとふわりと広がる“お茶の余韻”を楽しめます。

贈答にも喜ばれる上質な京都の味

長寿や夫婦円満、末永い幸せを象徴する長い麺は、祝いの席や贈答にも最適。美しい緑と上品な香りをまとった抹茶うどんは、180g・めんつゆ20ml×2付きで1,296円（税込）。

京都本店をはじめ、直営6店舗およびオンラインショップで購入可能。大切な方への心尽くしの贈り物としても喜ばれる逸品です♡

職人技が生む、抹茶うどんの上質な食感

手打ちの足踏み工程を再現した包丁切製法で、細麺ながらしっかりとしたコシと弾力を実現。温度や湿度に応じた微調整を行う熟練の技が、抹茶の色・香り・味わいを均一に行き渡らせます。

香りとコシが際立つ麺線は、京都発の新しいお茶の愉しみ方として、食卓に上質なひとときを届けます。

京都の抹茶を一筋のうどんで味わう贅沢な時間



祇園辻利の「抹茶うどん」180g・めんつゆ20ml×2付き、1,296円（税込）は、香り高い抹茶と職人技が生む滑らかな食感を楽しめる逸品。ご家庭での特別な食卓はもちろん、祝いの席や贈答品としてもおすすめ。

長寿や幸せを願う縁起物として、京都の味と上質な時間を大切な方と分かち合ってみませんか♡ぜひ試してみてください。