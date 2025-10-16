タレントの板野友美さんは10月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを着用した姿を披露しました。（サムネイル画像出典：板野友美さん公式Instagramより）

タレントの板野友美さんは10月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを着用した姿を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】板野友美のミニスカコーデ

「ミニスカありがとう」

板野さんは「なんまいめ？　@rosyluce の新作今日の19時発売　ふわふわさんたくさん」と告知し、18枚の写真を投稿。自身がプロデュースするファッションブランド「Rosy Luce（ロージー・ルーチェ）」の着用例を紹介しています。1〜10枚目は、もこもことしたトップスのモデルショットです。ミニスカートを合わせたコーディネートもあり、美しい脚が見えています。また、11〜18枚目のセーターにもミニスカートを合わせたパターンがあり、板野さんのスタイルの良さが際立っている印象です。

ファンからは「ミニスカありがとう」「ミニスカートも似合ってる」「脚細っ!!」「ふわふわ、最高ですね！」「健康的でステキ！」などの声が寄せられました。

14日にも美脚を披露

14日の投稿でも、美しい脚を披露した板野さん。ジャケットとスカートのセットアップを着用した姿に「美脚です」「脚が長細い」などの反響が寄せられています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)