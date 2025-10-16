「脚細っ!!」板野友美、ミニスカコーデで美脚を披露！ 「健康的でステキ」「ふわふわ、最高ですね」
タレントの板野友美さんは10月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを着用した姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】板野友美のミニスカコーデ
ファンからは「ミニスカありがとう」「ミニスカートも似合ってる」「脚細っ!!」「ふわふわ、最高ですね！」「健康的でステキ！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】板野友美のミニスカコーデ
「ミニスカありがとう」板野さんは「なんまいめ？ @rosyluce の新作今日の19時発売 ふわふわさんたくさん」と告知し、18枚の写真を投稿。自身がプロデュースするファッションブランド「Rosy Luce（ロージー・ルーチェ）」の着用例を紹介しています。1〜10枚目は、もこもことしたトップスのモデルショットです。ミニスカートを合わせたコーディネートもあり、美しい脚が見えています。また、11〜18枚目のセーターにもミニスカートを合わせたパターンがあり、板野さんのスタイルの良さが際立っている印象です。
14日にも美脚を披露14日の投稿でも、美しい脚を披露した板野さん。ジャケットとスカートのセットアップを着用した姿に「美脚です」「脚が長細い」などの反響が寄せられています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)