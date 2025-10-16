毛づくろい中のハチワレ猫のポーズと表情に貫禄がありすぎる！ 柔軟性あふれる身体からキリッとした表情でギャップを披露

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ここリビングだったっけ？貫禄のあるくつろぎ方が可愛いハチワレ猫』という猫島のじかんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

座り方がとっても面白いハチワレ猫。 貫禄のある堂々とし、尚且つめっちゃくつろいでますね！ ここってリビングだったっけ？

ハチワレ猫と出会った投稿者の猫島のじかんさん。

近付いてみると……猫ちゃんのポーズは完全に座っています。

正面を向かれると、キリッとした表情に威厳があふれているような。

どうやら猫ちゃんは毛づくろいの最中だったようで、腰ではなく背中から折りたたむようにして身体をなめています。

こうして見ると猫の身体の柔らかさを改めて感じますね。

しかし少し姿勢が変わると途端に印象はキリリッ。肘といい、表情といい、とても決まっています。

後ろにもたれかかるようなポーズも、これはこれでゆったりと寛いでいるようでいい感じです。

ここはリビング？ と錯覚してしまうような貫禄あるポーズで毛づくろいするハチワレ猫ちゃん。どこかユーモラスなその様子を、ぜひ動画でもご覧ください。

視聴者のコメント