毛づくろい中のハチワレ猫のポーズと表情に貫禄がありすぎる！ 柔軟性あふれる身体からキリッとした表情でギャップを披露
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ここリビングだったっけ？貫禄のあるくつろぎ方が可愛いハチワレ猫』という猫島のじかんさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
座り方がとっても面白いハチワレ猫。 貫禄のある堂々とし、尚且つめっちゃくつろいでますね！ ここってリビングだったっけ？
ハチワレ猫と出会った投稿者の猫島のじかんさん。
近付いてみると……猫ちゃんのポーズは完全に座っています。
正面を向かれると、キリッとした表情に威厳があふれているような。
どうやら猫ちゃんは毛づくろいの最中だったようで、腰ではなく背中から折りたたむようにして身体をなめています。
こうして見ると猫の身体の柔らかさを改めて感じますね。
しかし少し姿勢が変わると途端に印象はキリリッ。肘といい、表情といい、とても決まっています。
後ろにもたれかかるようなポーズも、これはこれでゆったりと寛いでいるようでいい感じです。
ここはリビング？ と錯覚してしまうような貫禄あるポーズで毛づくろいするハチワレ猫ちゃん。どこかユーモラスなその様子を、ぜひ動画でもご覧ください。
視聴者のコメント
・にゃぽつฅ^•ω•^ฅ
・おやじネコ！？
・動じないｗｗ