レゼとマキマのコスプレで「JANE DOE」を演奏してみた！ フルートとヴァイオリンが響き合う二人の“チェンソーマン”世界にうっとり

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【JANE DOE】フルートとヴァイオリンで演奏してみた / チェンソーマン』というかとろーるさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ 「JANE DOE」をフルートとヴァイオリンで演奏してみました！

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ「JANE DOE」を、フルートとヴァイオリンで演奏した動画が公開されています。

演奏者はフルートのかとろーるさんと、ヴァイオリンのTiffanyさん。撮影の舞台はどこかの浜辺。秋めいてきた穏やかな光の中で、二人はそれぞれ『チェンソーマン』のキャラクター、レゼとマキマに扮しています。

同じ場所にいながらも、ほとんど目を合わせない。その距離感が、キャラクター同士の複雑な関係や、言葉にできない思いを象徴しているかのようです。

フルートが放つ透明な旋律は宇多田ヒカルさんのように柔らかく、ヴァイオリンの響きは米津玄師さんの深みを思わせます。この二つの音の重なりは控えめながら、互いを引き立て合うように溶けあいます。原曲「JANE DOE」が持つ静かな情熱と哀しさを繊細に映し出しています。

演奏技術の確かさはもちろん、コスプレの完成度や演出性も高い作品です。興味を持った方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

コスプレ似合ってる！

これ聞きながら眠りたい

いいペア

映画見に行きます

素晴らしく美しい

文／高橋ホイコ