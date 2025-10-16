故障で戦列を離れていたJ1アビスパ福岡のFW碓井聖生（24）が、18日のアウェー町田戦での復帰に意欲を示した。対戦相手には富山第一高の5学年先輩で日本代表経験のあるFW西村拓真（28）が所属。「欲を言えばスタート（先発）で、バチバチやり合いたい」と意気込んだ。

憧れてきた先輩と対決できるチャンスに、碓井は胸を躍らせる。町田の印象について、碓井は「まず第一に、僕の先輩がいる」と切り出したほどだ。2013年度の全国高校選手権では富山第一高が県勢初の優勝。当時小学6年生だった碓井は、地元の強豪の快進撃に憧れて同校に進んだ。その大会で2年生ながら主力を任され、大会優秀選手に輝いたのが西村で、「いつか一緒の舞台でプレーしたいという気持ちがあった」という。西村は高校卒業後にJ1（当時）仙台に加入。海外クラブなどを経て今季から町田でプレーし、ここまで7得点を挙げている。

「海外に出て実現できないと思っていたけど、日本に帰ってきて、J1で活躍している姿を見て刺激を受けていたし、自分も早くJ1に行って、先輩を倒したいという気持ちがあった」

自身も今夏にJ2富山から福岡に移籍してステップアップ。初のJ1で離脱前まで出場6試合で3得点と結果を残していた。8月16日の鹿島戦を最後に故障で別メニュー調整が続いていたが、現在はフルメニューを消化。練習試合にも出場し、「プレースピードやボールへのフィーリングは慣れてきた」と、復帰への準備は進んでいる。約2カ月ぶりのリーグ戦で、先輩相手に鮮烈なインパクトを残す。（伊藤瀬里加）