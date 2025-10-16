◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第2戦 ソフトバンク―日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクは初戦を制し、リーグ優勝のアドバンテージを含む2勝0敗とした。第2戦に勝てば、日本シリーズ進出に王手がかかる。

初戦で劇的なサヨナラ勝ちを収めたソフトバンクだが、あらためて日本ハム・レイエスの恐ろしさを思い知らされた。同点ソロ本塁打を含む3安打を献上。レイエスはオリックスとのCSファーストステージと合わせ、11打数7安打と打率は驚異的な6割3分6厘。1本塁打3打点と日本ハム打線を引っ張っている。

今季、レギュラーシーズンでは対戦打率2割5厘。みずほペイペイドームに限っては8分8厘の0本塁打とほぼ完璧に封じていた。

小久保裕紀監督は「クライマックスシリーズのファーストステージを見ていてもそうですけど、状態は今シーズンで一番いいぐらいだと感じています。対策をもう1回練り直さないといけない」と最大限の警戒。サヨナラ打を放った山川穂高も「レイエス、エグくなかったですか？ とんでもないな、と。（同点ソロ本塁打の）あの右中間の当たりは久しぶりに、『おお、ええ！』ってなりましたね。同点にされて、『うわ』ってなるところですけど、それと同じくらい『おええ』って。いちバッターとしてすげえなって」と興奮気味に語った。

パのCSでは2勝0敗としたチームは全て日本シリーズに進出している。初戦を取ったソフトバンクは、突破率100％としたが、レイエス封じは急務だ。