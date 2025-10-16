◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 マリナーズ―ブルージェイズ（2025年10月15日 シアトル）

レギュラーシーズンで60発を放ち、ア・リーグ本塁打王に輝いたマリナーズのカル・ローリー捕手（28）が15日（日本時間16日）、本拠でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第3戦に「2番・捕手」で先発出場。今ポストシーズン（PS）3本目となる本塁打を放った。

2―12と大量リードを許す中、8回1死からアロザレーナが相手3番手でかつて中日でプレーしたジャリエル・ロドリゲスのスライダーを狙って左中間スタンドへ意地の一発を放った。

大敗ムードを吹き払う一発に本拠ファンが活気を取り戻すと、次打者のローリーもロドリゲスの内角直球を振り抜き、右翼スタンドへ2者連発アーチ。ファンも完全に息を吹き返した。

ローリーはタイガースとの地区シリーズ第3戦で今PS初本塁打を放つと、ブルージェイズとのALCSも第1戦で豪快弾を放った。

チームは敵地での第1戦、第2戦に連勝し本拠で第3戦を迎えた。この日の試合に勝利すれば、球団初のワールドシリーズ進出に王手をかける。