浅野忠信の妻・中田クルミ、手編みのぬいぐるみ披露に反響「本当に器用でセンス良くて憧れます」「可愛いですね」
俳優・浅野忠信（51）の妻で俳優・モデルの中田クルミ（33）が14日、自身のインスタグラムを更新。手編みのぬいぐるみを披露した。
【写真】「可愛いですね」「本当に器用でセンス良くて憧れます」中田クルミの“手編み”ぬいぐるみ
中田は、9月25日放送のTBS系バラエティ『櫻井・有吉THE夜会』（後10：00）にゲスト出演。「真夜中なのに忙しい人たち」をテーマにした回で、夜な夜な趣味の編み物に熱中する姿などが紹介された。
この日の投稿では、番組内でMCの櫻井翔（43）、有吉弘行（51）にプレゼントした水色の“夜会カラー”のくまの手編みぬいぐるみを改めて写真で公開。「似てるかな？」「クマちゃんは眉毛と耳の位置がポイントです」とこだわりを明かしていた。
完成度の高い手編み作品に、ファンからは「可愛いですね」「ここまで可愛く作れるのは制作者の心根がお優しいからですね」「クルミちゃん本当に器用でセンス良くて憧れます 色んな制作物見れて楽しかったです！」などのコメントが寄せられている。
