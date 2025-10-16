浅野忠信＆CHARAの長女・SUMIREが改名 俳優名を「佐藤菫」に
モデル・俳優のSUMIRE（30）が16日、自身のインスタグラムを更新。俳優として「佐藤菫」の名前で活動することを報告した。なお、モデル活動では従来の「SUMIRE」とする。
【写真】父は浅野忠信 Chara＆SUMIREの2ショット
投稿で「ご報告」と題し、「この度、SUMIREを改め俳優『佐藤菫』として活動させていただくこととなりました」と報告。「今後はこれまで以上にお仕事に真摯に向き合い、成長を続けて参りたいと思っておりますので今後ともご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます」とあいさつした。
モデルとしての活動については「従来の『SUMIRE』にて活動を続けてまいります。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます」とつづった。
俳優・浅野忠信とアーティスト・CHARAの長女。ファッション誌『装苑』の専属モデルのほか、映画『リバーズ・エッジ』などに出演して注目を集め、22年放送のTBS系ドラマ『階段下のゴッホ』で主演を務めた。両親は1995年に結婚し、2009年に離婚している。
【写真】父は浅野忠信 Chara＆SUMIREの2ショット
投稿で「ご報告」と題し、「この度、SUMIREを改め俳優『佐藤菫』として活動させていただくこととなりました」と報告。「今後はこれまで以上にお仕事に真摯に向き合い、成長を続けて参りたいと思っておりますので今後ともご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます」とあいさつした。
俳優・浅野忠信とアーティスト・CHARAの長女。ファッション誌『装苑』の専属モデルのほか、映画『リバーズ・エッジ』などに出演して注目を集め、22年放送のTBS系ドラマ『階段下のゴッホ』で主演を務めた。両親は1995年に結婚し、2009年に離婚している。