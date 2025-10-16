お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が15日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）で、筋トレへの疑問をぶつけた。

この日は“筋肉キャラ”で知られる俳優・武田真治、「コロコロチキチキペッパーズ」西野創人、「かけおち」青木マッチョらが出演。肉体改造のきっかけや、筋肉にまつわるエピソードを披露した。

そして青木の腕まわりが47センチあるという話から、山内は「もともとの話になっちゃうけど、（腕が）太くて何がいいの？根本に関わるねんけど」と質問。青木は「よく言われるんですけど、“なんで鍛えてるの？”とか“そんなに大きくなってどうしたいの？”って」と打ち明けた。

しかし「これ、答えを見つけまして」と続け、「お前を殺すためだよ」とキメると、山内の相方・濱家隆一は「怖っ」とドン引き。山内も「赤ずきんちゃんのオオカミやん」とツッコんだが、青木は「言っとけばもう、そんだけ（筋トレを）やってるんで」と自信をみせた。

これに武田は「やっぱり絡まれる率が下がる。で、実際には彼は殺さないです」と青木の真意を代弁すると、濱家は「分かってますよ！」と大ウケ。武田は「トレーニングをする前は、体が大きい人が来たら怖いなって思ってた。トレーニングをしてる、スポーツをしてるっていう大きさだったら、怖くない。あの人は自分と向きあってて、人に危害を加えない」と解説した。

さらに「一番怖いのは、胸板がペラペラの痩せ型のヤンキー」と明かすと、共演者からは「分かります」との声が。「人の話を何にも聞けない。何するか分からない」という武田に、濱家は「イメージはありますけどね」と共感していた。