10月14日（日本時間10月15日）に行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ2回戦、ミルウォーキー・ブルワーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平の爆速盗塁が話題となっている。

7回表ドジャースの攻撃、2死一塁、一塁塁上にはタイムリーヒットで出塁の大谷、打席には4番のフレディ・フリーマンという場面で、マウンド上の3番手アーロン・アシュビーがカウント1-2から投じた5球目で大谷がいきなりスタート。すると投球そのものが低めへの緩いカーブであることに加え、大谷が完璧にスタートを切ったことでマスクを被るウィリアム・コントレラスが送球を焦って捕球し損ね、ボールは後方へと転がることに。その間に大谷は二塁へと悠々到達。ブルワーズバッテリーに対し、さらなるプレッシャーをかけることとなった。こうした相手の隙を突いた大谷の盗塁にファンからは「速っ！」「ドン引き」「完璧に盗んだ」「綺麗な盗塁だな」「油断できないな」「メンタル強すぎw」「ようやく走り谷さん」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、59盗塁をマークした昨季とは違い、今季は大幅にその数を減らしてはいるものの、その実、塁上では相手バッテリーにプレッシャーをかけた上で、見事に盗塁を決める場面もしばしば。このところ当りが止まっていたとあって、出塁する場面そのものが減っていた大谷ではあるものの、状態が上向きさえすればこうした“走者・大谷”としての活躍も期待できるだけに、引き続き、そのプレーに注目したいところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



