ヤバＴありぼぼ第１子女児出産「約40時間かけてのリリースとなりました」
人気バンド「ヤバイTシャツ屋さん」のボーカル＆ベース、ありぼぼが16日、SNSを更新。第1子を出産したと報告した。
以下、発表全文
【ご報告】
いつも応援してくれているみなさまへ
先日地元・大阪府高槻市にて赤ちゃんをリリースしました
ちょっぴり声が低い女の子です。
約40時間かけてのリリースとなりましたが、
病院の方々、赤ちゃん、夫・どんぐりたけし氏のがんばりのおかげで母子ともに健康に退院しました！
みんなからの応援やメッセージ、いろいろな気遣い、励みになりました。ありがとう。
今はライブ復帰に向けて、ひたすら安静にすることをがんばっています！
ライブ復帰の目処がついたらまたお知らせするので、それまでまだしばらく待っていてくれると嬉しいです。
これからもヤバイTシャツ屋さんをよろしくお願いします！
ちょっぴり声が高いありぼぼより