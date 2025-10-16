俳優で画家の片岡鶴太郎（70）が、15日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。NHK大河ドラマでの役作りについて話した。

片岡は大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で江戸時代に妖怪の絵などを描いた鳥山石燕を演じている。この日の共演者のタレント松村邦洋（58）に「大河ドラマでは、今まで歴史上の人物ではあるけれども、あまりフューチャーされていない、本当にコアな人しか知らない方をさせていただいているので。それは私にとっては、ものすごくやりがいのある仕事ですね」と話した。

大河ドラマでは、91年「太平記」の鎌倉幕府14代執権北条高時などを個性的に演じてきた。「高時をやっているとき、当時私のそばにずっとついていた姓名判断の先生がおられて。その先生に役がくると（判断してもらう）。例えば『北条高時って姓名判断的にはどうなんですか？』。そうすると、だいたい一致するんですよ、脚本に書いているキャラクターと」と言った。

高時については「（先生が）『甲高い声ですね』と言うわけですよ」。そして「回れ回れ」というセリフを、「最初は脅しの声で考えていたのね。ところが甲高い、って言うので、だったらこれを…」と実際に演じた際の甲高くゆったりとした口調で再現した。「その1発で高時のキャラクターが決まったの」と話した。