元ＡＫＢ４８で女優の大島優子が１６日、都内で福井県ブランド米「いちほまれ」新ＣＭ発表会にタイムマシーン３号とともに登場した。

５月に第２子の出産を発表した大島は、８月に元ＡＫＢ４８の宮沢佐江のライブに登場したが、メディア向けのイベントとしてはこの日が初めて。家族が増え、精神的な変化を聞かれると、「子どもが２人になってから生活リズム、おうちの中の空気感が変わりました。子ども２人いて、幸せだなと感じています」と充実した表情。髪の毛もばっさりカットし、「ショートカットは”最強の時短“。本当は米粒のように短くしたいんですけど、子どもたちのために」と明かした。

最近幸せな瞬間を聞かれると、「子どもと一緒に寝られたとき」と回答。「朝６時とかには起きて活動しているので、昼に眠くなってくる。子どももお昼寝を大事にしているので、一緒に寝られたときは一番幸せ」と笑みを浮かべた。

イベントでは好物の梅干しや福井県の名産品である「へしこ」をおかずに「いちほまれ」を試食。炊きたてのお米を堪能した。

◆大島 優子（おおしま・ゆうこ）。１９８８年１０月１７日、栃木県生まれ。３６歳。２００６年にＡＫＢ４８に加入し、中心メンバーとして活躍。１４年にグループを卒業すると、女優として数々の作品に出演。２１年に俳優・林遣都と結婚し、２３年に第１子を出産。５月には第２子の出産を発表した。