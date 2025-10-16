【心理テスト】あなたの“近い未来”がわかる!? オルゴールに入っていた手紙の言葉は？
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「オルゴール」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 沢梨ことり（さわなし・ことり）さん）
【質問】
海外旅行に出かけた友人から、おみやげをもらったあなた。
渡された箱を開けてみると、そこにはフタのついたオルゴールが入っていました。
フタを開けると綺麗な音色が流れてきて、中には小さな手紙が。
さて、そこにはなんと書かれていましたか？ 次の中から近いものを1つ選んでください。
1．「いつもありがとう！」
2．「元気だしてね！」
3．「素敵なことが起こるよ！」
4．「チャレンジしてみよう！」
【解説】
この心理テストでわかることは、あなたの「未来に起こりそうなこと」です。
「オルゴール」は「未来の可能性」を示しています。ここで手紙に書かれていた内容は、ズバリあなたが近い未来で体験しそうなことを表しているのです。
【解答】
1．「いつもありがとう！」……感謝される未来
あなたには近い将来、周囲の人たちから感謝される出来事が待っているようです。日頃のあなたの気配りや優しさが実を結び、思いがけない形で評価されるでしょう。人間関係がより深まり、温かい絆に包まれる時期が訪れそうです。
2．「元気だしてね！」……成長のチャンス到来
あなたには、これから少し試練の時期がやってくるかもしれません。ですが、それを乗り越えられる力があなたにはあります。困難な状況でも諦めずに進むことで、大きな成長を遂げるでしょう。その先には想像以上の達成感と自信が待っています。
3．「素敵なことが起こるよ！」……幸せな出会いの予感
あなたには、近いうちに心が温まるような嬉しい出来事が起こりそうです。恋愛面での進展や、大切な人との関係が深まるなど、幸福感に満たされる瞬間が訪れるでしょう。素直な気持ちを大切にすることで、幸せはさらに大きくなるはずです。
4．「チャレンジしてみよう！」……新しい世界が開ける
あなたには今までとは違う、新しい経験や挑戦のチャンスが巡ってきます。未知の世界に飛び込む勇気を持つことで、可能性が大きく広がっていくことでしょう。変化を恐れず前に進めば、刺激的で充実した日々が待っています。
＊
未来が変わる瞬間はいつも突然です。キャッチできるように、準備しておきたいですね。
■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）
池袋占い館セレーネ所属。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を活かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定を行う。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。電話占いメルにも出演。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
