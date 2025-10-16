ブランド総合研究所による「都道府県魅力度ランキング」が発表された。トップ3は昨年同様、北海道→京都→沖縄の順番になった。一方、最下位（47位）は昨年46位の埼玉で、46位は昨年45位の茨城、45位は昨年最下位の佐賀県になった。

毎年最下位争いが注目され、場合によっては下位にランキングされた知事がキレて同社に乗り込んだりする例すらある。そこまで怒らないでもいいのに大人げない……とは思うものの、知事本人からすれば我が地元をけなされたと思うとともに、自分自身のPR不足を突かれたように思うのだろう。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】

住民の感じる魅力も加味

だが、この調査をそこまで気にしないでいいのでは。というのも、この調査自体は「地域ブランド調査2025」の13の調査項目の一つでしかないのだ。他の項目には「認知度」「情報接触度」「地域のイメージ」「観光意欲度」などもあるが「魅力度」が一番分かりやすいからメディアはこの項目ばかり使用する。

そのうえ、設問と回答・配点も大雑把にも程があると私は感じる。「以下の自治体について、どの程度魅力を感じますか？」という質問に対しての回答と配点は「とても魅力的」（100点）、「やや魅力的」（50点）「どちらでもない」「あまり魅力を感じない」「全く魅力的でない」（0点）として、都道府県ごとに集計するのだ。

この調査では北関東（群馬・栃木・茨城）と埼玉が下位に入りがちだが、東京・神奈川という日本屈指の観光地に住む関東人は「とても魅力的」「やや魅力的」には入れないだろう。それに、遠方の人からしても東京・神奈川に用はあれど、わざわざこの4県に行くことは考えにくい。千葉は18位と高位だが、それは東京ディズニーリゾートと成田空港の存在が大きな影響を与えていることだろう。

結局低位の県を嗤うような調査になっているのだが、「いい部屋ネット 街の魅力度ランキング2025」（大東建託）の方が信頼度は高いように私は感じる。同調査の考え方は以下の通りだ。

〈なお、本ランキングが定義する魅力度とは、実際に住んでいる人々が、住んでいる街についてどれくらい満足しているか、また、住んでいない人々に地域の魅力がどの程度伝わっているかを指しています〉

このように、住民の感じる魅力も加味しているのである。そして、最下位を明確にしないため、40位までしか公表しない配慮をしている。

大東建託の調査では、ブランド総研の調査で1位の北海道は11位、2位の京都は5位、3位の沖縄は10位。一方、45位の佐賀は40位、46位の茨城は38位、最下位の埼玉県は16位である。結局、ブランド総研の調査がメディアにおける存在感では圧勝しているだけで、「魅力度」なんてものは調査設計次第でいかようにもなるのだ。まぁ、北海道が11位というのは分かる。何しろ住民からすれば屋根の雪おろしや、家の前の雪かきなどは大変だし、冬の光熱費が高くなるのだから。

ランキング低位県にも訪れて

不動産サイトなどが「人気の駅ランキング」などをやるが、コレって本当に役に立つの？ ただただ、上位に入った駅の近くの不動産価格を上げるだけの効果しかないのではないだろうか？

私の地元・東京都立川市はこの手のランキングで上位に入るが、とんでもない！ IKEAや伊勢丹があったり、昭和記念公園があったりするから評判はいいが、私の家があるエリアは立川駅から徒歩25分で、シャッター商店街である。朝の通勤・通学時間帯は駅までの大動脈・立川通りの多くが片道一車線のため、バスに乗っても時間がかかる。地元民からすれば不満はあるが、駅周辺や、人気の施設だけをベースに非住民は勝手に美化してくれる。

一方、ブランド総研のランキング最下位常連の佐賀県民としては、若干複雑な気持ちがある。というのも、過小評価され過ぎているのだ。別に本当にロクでもない県で魅力がないのならばランキングが低くてもまったく構わないのだが、意外といい県なんですよね。

それは、前出・大東建託の住民も含めた調査結果を見ればわかるだろう。40位と低位ではあるものの、住人にとっては快適だし、外からのリピーターもかなり多い。本稿を執筆している10月10日、突然知人のK氏から連絡があった。

「今から唐津に行きます」

はぁ？ 一体お前は何を言っておるのだ、と思わないでもないが、彼の来佐（佐賀に来る、の意味）は12回目。人生で色々疲れたため、唐津の人々と触れ合って癒やされたいのであろう。すぐに唐津の仲間に連絡を取ると、この日の夜は、友人の農家宅での大宴会となり、K氏はそのまま家に泊まってしまうという。翌日は私と一緒に釣りをし、夜は飲んで再び唐津の彼を知る人々が集まり宴会となる。

こうしたことから「都道府県魅力度」なんてものは、「どの土地に知り合いやお気に入りの店があるか」でしかないと思う。何しろ日本全国ウマいものはあるわけだし、サービスの質もどこも高い。ランキングによってレッテルを貼られているわけだが、まぁ、広い目でランキング低位県にも訪れてほしい。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部