パワハラの話題には事欠かない自衛隊内でも「ハカイダー」とあだ名される陸将・戒田重雄（かいだ しげお）氏（56）の逸話はその苛烈さで頭一つ抜けている。戒田氏は精鋭中の精鋭「第1空挺団」の元団長で、当時からそのパワハラ気質は陸自内でも折り紙付き。そんな氏があろうことか“エリート教育機関”のトップに就いたというのだから、身内から疑義が呈されないはずもなく……。

JR恵比寿駅から徒歩10分の場所にある、防衛省目黒地区。「艦艇装備研究所」や陸海空自の教育機関など、自衛隊の重要施設が置かれている。

戒田氏は“ハカイダー”の異名で呼ばれるというが……

なかでも、2018年に陸上自衛隊幹部学校と同研究本部を統合してできた「陸上自衛隊教育訓練研究本部」は、陸自のシンクタンクを自任する唯一無二の機関だ。

防衛問題研究家の桜林美佐氏が言う。

「ウクライナ侵攻を見れば分かるとおり、AIやドローンの登場で最新の戦術は目まぐるしく変化しています。装備や戦い方の研究をする機関と、幹部を育成する機関の連携が取れないと、あっという間に時代に取り残されてしまう。そのため両者を合併し、さらには同盟国や民間とも技術や情報を共有する目的でつくられたのが、教育訓練研究本部です。同本部には幹部自衛官がさらなる上級ポストに進むためのカリキュラムも用意されています」

まさに次世代幹部を養成する要ともいえる場所なわけだが、そのトップ人事に目下、疑義が呈されていると防衛省担当記者が声を潜める。

「今年8月に教育訓練研究本部長に就任した戒田重雄氏は、目に余るほどのパワハラ気質でかねてから有名なんです。第1空挺団長だった20年ごろ、隊員の貯金にまで口出しすることや無意味な長時間労働を強いることが、『文春オンライン』で報じられた過去があります。部下を潰してしまうことから“ハカイダー”の異名をとる人物なだけに、今夏の人事には驚きの声が各所で聞かれました」

貯金通帳を見せろ

第1空挺団といえば、自衛隊唯一の落下傘部隊として知られるエリート集団だ。当時の戒田氏を知る関係者が言う。

「10人程度の規模で行う射撃訓練のやり方を考えろと、戒田さんが部下に命じた時のことです。イメージどおりのものを部下が持ってこないと納得せず、月1で進捗を報告する場ではバインダーを投げつけ『どうなっているんだ！』と怒鳴ることがありました。やり直しの期間も『3日後まで』『明日まで』と次第に短くなり、担当の隊員は明け方まで仕事をして『1時間だけでも妻に会いたい』と官舎に帰り、また出勤するというひどいあり様でした」

その戒田氏の思い描く射撃訓練像は、30代で留学した米国のものがモデルだったのではと推察する。

「それを自衛隊の規則に無理に当てはめた結果、味方への誤射を避けるため隊員どうしの距離が開きすぎて、十分な連携が取れない形になりました。誰も戒田氏に進言できないまま訓練はお披露目の日を迎えたのですが、隊員が機転を利かせてトランシーバーを使うことで、何とかボロが出ずに済みました。実戦では再現できないため、この訓練方法は他部隊にほぼ広まらなかったと聞きます」（同）

ある元隊員は「戒田氏の下では一挙一動に気を張る必要があった」と振り返る。

「貯金通帳を見せろというのもそうですが、とにかくすべて細かく管理したがるのです。例えば資料の書式が指定と少しでも違えば内容を見てももらえませんし、プレゼンの際もスライドを指すレーザーポインターの位置を誤るだけで『なんだそれは！』と怒鳴りつける。『お前みたいな奴は前代未聞』『こんなこともできないのか』といった人格否定も当たり前で、メンタルを壊したり退職したりする人が10人近くはいました」

