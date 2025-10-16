ドル円一時150.51円まで下落、日米財務相で円買い 米中摩擦で米積極利下げ観測浮上 ドル円一時150.51円まで下落、日米財務相で円買い 米中摩擦で米積極利下げ観測浮上

ドル円一時150.51円まで下落、日米財務相で円買い 米中摩擦で米積極利下げ観測浮上



ドル円は一時150.51円まで下落した。



ベッセント米財務長官が「日銀が適切に金融政策を運用し続ければ円相場は適正な水準に落ち着くだろう」と発言したことで、日本への利上げ催促が警戒されている。その後、加藤財務相は「円安方向で急激な動きがみられる、ファンダメンタルズを反映し安定的に推移することが重要」とコメントした。



タカ派の田村日銀審議委員は「利上げを判断すべき局面に来ている」「物価実現時期が前倒しとなる可能性十分にあると考えている」と述べた。田村発言で円がやや上昇する場面がみられたが一時的だった。



ドル売りも見られる。パウエルFRB議長が米労働市場の下振れリスクに言及したことで利下げ観測が高まっている。また、先週末からの米中摩擦再燃を受け積極利下げ観測も浮上、一部で50bp利下げを予想する声も聞かれる。一部のトレーダーは政府再開と同時に一斉に発表される米経済データが景気減速を裏付ける内容になるとみているようだ。



ドル指数は7日以来の低水準。

