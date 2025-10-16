瀬戸朝香、手料理を披露「簡単で美味しそう」「素敵な食器ですね」 地元の名産品“瀬戸焼”に盛り付け
俳優の瀬戸朝香（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。瀬戸の出身地である、愛知県瀬戸市の瀬戸焼のうつわに合う手料理を披露した。
【動画】「素敵な食器ですね」地元の名産品“瀬戸焼”に盛り付けた手料理を披露した瀬戸朝香
瀬戸は「久しぶりのっ！『LET'S COOKING！』 今回から新企画始めるよっ」と書き出し、「私の生まれ故郷愛知県瀬戸市の『せともの』の作家さんとコラボ！」と、瀬戸物に合う手料理を紹介する新企画の始動を報告した。
初回となるこの日の投稿では、『鶏肉とザーサイの和物』を調理。ポイントを説明しながらレシピを紹介し、瀬戸物に乗ったおいしそうな完成品を公開した。動画では「簡単！おいしい！」と味わう様子も披露している。
使用した食器について、「今回ご紹介する瀬戸焼はブルーメシリーズのこぶしのプレートです。 1997年に伝統的工芸品に指定された瀬戸染付焼のプレート。太い筆からスポイトのように絵の具を流し出す染付の伝統技法である『ダミ』という技法を用いて花を描いた瀬戸焼となっています。瀬戸焼の特徴ともいえる美しい白と藍色のコントラストがとても魅力的 手描きのお花でどんな料理も美しく引き立て食卓を華やかに彩ります」と説明した。
この投稿には「素敵な食器ですね」「簡単で美味しそう」「これはお酒のアテにも良いですね」「嬉しいコラボ By瀬戸市民より」「エプロン姿似合ってます」「朝香さんのお料理姿、これからどんどん見せてください」「素敵な企画 次回も楽しみにしてます」などの声が寄せられている。
