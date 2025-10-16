本田翼、美脚のぞく“ミニスカ”私服ショットに反響「脚長っ!!」「ミニとブーツは反則」「ばっさー可愛い！」
俳優の本田翼（33） が14日、自身のインスタグラムを更新し、“ミニスカ”スタイルの私服ショットを披露した。
【写真】「ミニとブーツは反則」「脚長っ!!」本田翼の“ミニスカ”私服ショット
春先に購入していたという『Miu Miu』のトップスに『LOS ANGELES APPAREL』のスカートパンツ、『LONGCHAMP』のブーツをあわせたモノトーンコーデで、ミニ丈のスカートパンツの裾からはスラリとした美脚をのぞかせている。
コメント欄には「ばっさー可愛い！」「めっちゃ素敵」「おしゃれ」「お洋服かわいすぎるし翼ちゃんに似合ってる」「ブーツコーデ可愛い」「ミニとブーツは反則」「脚長っ!!」「美しいプロポショーン」「どんなファッションでも似合う」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「ミニとブーツは反則」「脚長っ!!」本田翼の“ミニスカ”私服ショット
春先に購入していたという『Miu Miu』のトップスに『LOS ANGELES APPAREL』のスカートパンツ、『LONGCHAMP』のブーツをあわせたモノトーンコーデで、ミニ丈のスカートパンツの裾からはスラリとした美脚をのぞかせている。
コメント欄には「ばっさー可愛い！」「めっちゃ素敵」「おしゃれ」「お洋服かわいすぎるし翼ちゃんに似合ってる」「ブーツコーデ可愛い」「ミニとブーツは反則」「脚長っ!!」「美しいプロポショーン」「どんなファッションでも似合う」など、さまざまな反響が寄せられている。