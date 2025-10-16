第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われる。

暑さ対策で、今年は昨年より約１時間早まる午前８時半スタートとなり、４２チームによる激戦が予想される。（北條豊）

「本大会最下位の悔しさ、ばねに」

前回は予選会を７位で通過し、本大会は２０位だった日本大。過去２年連続で予選会全体１位となったシャドラック・キップケメイ選手（３年、ケニア出身）の２７分２０秒を筆頭に、エントリー１４人中９人が１万メートル２９分を切る強力な布陣だ。

中沢星音主将（４年）は「本大会最下位の悔しさをばねに、チームは着実に強くなっていると思う。リベンジしたい」と意気込む。

優勝１２回の古豪は、９９回大会まで３年連続で本大会出場を逃した。倉敷高校（岡山県）を３度の高校駅伝日本一に導いた新雅弘監督が２３年に就任すると、２年連続で予選会を突破。今年は３年ぶりに全日本大学駅伝の出場も決めた。

夏合宿では、昨年より速いペースでも多くの部員がこなしたといい、新監督は「層は厚くなってきた。だが、予選会はちょっとしたことでだめになる」と引き締める。走る１２人は当日に伝える予定という。