自民党と日本維新の会は１６日午後、連立政権の樹立を視野に入れた政策協議を始める。

維新が実現を求める「副首都構想」や社会保障改革などが議題となる見通しだ。政策協議の進展次第で、維新は臨時国会で行われる首相指名選挙で、自民の高市総裁に投票するかどうかを判断する。

政策協議は、高市氏が１５日の会談で維新の吉村代表（大阪府知事）、藤田文武共同代表に首相指名選挙での自身への投票と、連立を含む連携を要請したことを受けたもので、高市、藤田両氏と両党の政調会長の４人が参加して行う。副首都構想と社会保障改革のほか、政治資金や議員定数削減、憲法改正などもテーマとなる可能性がある。

維新は１６日午前、両院議員総会を国会内で開き、政策協議の対応について、執行部に一任すると決めた。出席者によると、連立入りを見据えた政策協議の開始に否定的な意見はほとんどなかったという。維新は２１日に予定される臨時国会の召集までに判断する方向だ。

藤田氏は総会後、政策協議について「短期的な経済対策や政治改革、構造改革、中長期的な国家観なども含めた網羅的な要求を出す」と記者団に語った。