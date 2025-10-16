独身だと嘘をつかれ、知らずに不倫していた人も。時間を無駄にした挙句、慰謝料を請求されるなんてあんまりですよね……。今回は、そんな被害を受けた女性のエピソードをご紹介します。

お似合いの夫婦

「結婚する予定の彼氏が既婚者でした。うちの親に挨拶して結婚式場まで一緒に見に行ったのに、信じられなくて……。後日、彼の奥さんが慰謝料の請求をしてきました。独身だって嘘をつかれていたと言っても聞いてもらえず……。弁護士に相談することにしました。

メッセージのやり取りを見ても、彼が嘘をついていたことは明白。慰謝料を払う必要なんてないし、むしろ貞操権の侵害でこっちが慰謝料を請求できるくらいでした。

彼に慰謝料を請求したら、奥さんは大激怒。『あんたが誘惑してきたんでしょ！』なんて言ってました。『私は被害者だってわかりませんか？』『悪いのはすべてお宅の旦那さんですよ』『嘘をついてまで不倫していた旦那さんを責めるべきでしょう』と言い返し、慰謝料の請求も意地でも取り下げませんでした。

『あんなクズみたいな旦那と離婚せず、被害者を責めるあなたも相当頭がおかしいですね』『お似合いの夫婦だと思います』と言ったら、顔を真っ赤にして怒ってました。だけど、本当のことですよね？ 騙されて付き合った2年間を返してほしい。騙した男も、暴言を吐いてきた奥さんのことも、一生許す気はありません」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 相手の女性を恨みたくなる気持ちはわかりますが、この場合、悪いのは旦那さんだけですよね……。奥さんももう少し冷静になるべきです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。