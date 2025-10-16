セーラー万年筆、日本の四季と鳥をイメージした「SHIKIORI ―四季織ー 野山の唄」の万年筆とボールペンを発売
【「SHIKIORI ―四季織ー 野山の唄」万年筆、ボールペン】 10月25日 発売 希望小売価格：万年筆 33,000円／ボールペン 11,000円
セーラー万年筆は、「SHIKIORI ―四季織ー 野山の唄」シリーズの万年筆とボールペン」を10月25日より発売する。希望小売価格は万年筆が33,000円、ボールペンが11,000円。いずれも各4色。
野山に響く鳥たちのさえずりに耳を傾けるシリーズ「野山の唄」は、七十二候（しちじゅうにこう）に登場する鳥から着想を得てデザインされたボールペン。
七十二候とは四季を24等分した二十四節気をさらに3つに分け、季節の移ろいをより細かにとらえたもの。ラインナップは4色。春は春告鳥という別名を持つウグイスをイメージした淡いグリーン、夏は鷹の幼鳥である若鷹の明るいブラウン、秋は日本神話にも登場する鶺鴒（セキレイ）の黒、冬は寒空に地下強い鳴き声を響かせる雉（キジ）のブルーグリーン。いずれも落ち着いたカラーに、蓋栓のアクセントが映えるデザイン。
使用しながら、鳥たちの美しいさえずりや姿を通して、日本の自然が織りなす四季を感じることができる。
SHIKIORI―四季織― 野山の唄 万年筆
ペン先：14 金／中型、中細
蓋・胴・大先：PMMA 樹脂
金属部品：ゴールドIP 仕上げ
本体サイズ：φ17×124mm（クリップ部含む）、16.8ｇ
SHIKIORI―四季織― 野山の唄 ボールペン
方式：回転式
芯色：油性ブラック
ボール径：0.7mm
替芯：18-0103
蓋・大先：PMMA 樹脂
金属部品：ゴールドIP 仕上げ
本体サイズ：φ17×133mm（クリップ部含む）、28.8g