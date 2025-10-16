【「SHIKIORI ―四季織ー 野山の唄」万年筆、ボールペン】 10月25日 発売 希望小売価格：万年筆 33,000円／ボールペン 11,000円

セーラー万年筆は、「SHIKIORI ―四季織ー 野山の唄」シリーズの万年筆とボールペン」を10月25日より発売する。希望小売価格は万年筆が33,000円、ボールペンが11,000円。いずれも各4色。

野山に響く鳥たちのさえずりに耳を傾けるシリーズ「野山の唄」は、七十二候（しちじゅうにこう）に登場する鳥から着想を得てデザインされたボールペン。

七十二候とは四季を24等分した二十四節気をさらに3つに分け、季節の移ろいをより細かにとらえたもの。ラインナップは4色。春は春告鳥という別名を持つウグイスをイメージした淡いグリーン、夏は鷹の幼鳥である若鷹の明るいブラウン、秋は日本神話にも登場する鶺鴒（セキレイ）の黒、冬は寒空に地下強い鳴き声を響かせる雉（キジ）のブルーグリーン。いずれも落ち着いたカラーに、蓋栓のアクセントが映えるデザイン。

使用しながら、鳥たちの美しいさえずりや姿を通して、日本の自然が織りなす四季を感じることができる。

SHIKIORI―四季織― 野山の唄 万年筆

希望小売価格：33,000 円（本体価格30,000 円）

ペン先：14 金／中型、中細

蓋・胴・大先：PMMA 樹脂

金属部品：ゴールドIP 仕上げ

本体サイズ：φ17×124mm（クリップ部含む）、16.8ｇ

SHIKIORI―四季織― 野山の唄 ボールペン

希望小売価格：11,000 円（本体価格10,000 円）

方式：回転式

芯色：油性ブラック

ボール径：0.7mm

替芯：18-0103

蓋・大先：PMMA 樹脂

金属部品：ゴールドIP 仕上げ

本体サイズ：φ17×133mm（クリップ部含む）、28.8g