「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１１時現在で、ルネサスエレクトロニクス<6723.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



同社を巡っては、ロイター通信が米国時間１４日、ルネサスがタイミング部門の売却を検討しており、売却額は２０億ドル近くになる可能性があると報じた。記事では、テキサス・インスツルメンツ＜TXN＞や独インフィニオンなど同業大手が事業取得に関心を示すとみられている、と伝えている。更に１３日にルネサスは次世代パワー半導体ソリューションで、エヌビディア＜NVDA＞の８００ボルト直流ＡＩデータセンターの実現に貢献すると発表している。一連のニュースを背景にルネサスの株価には浮揚力が掛かっており、１６日は前日比で一時７％を超す上昇となった。目先の反騰機運の高まりを期待した投資家の存在が買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS