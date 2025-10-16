「合成!?」「凄い出会い」「ロックなコーデ」「めっちゃ可愛い」なでしこ3選手がワンオクと豪華ショット
マンチェスター・シティウィメンのMF長谷川唯が15日に自身のインスタグラム(@yui___hasegawa)を更新し、日本のロックバンド『ONE OK ROCK』(ワンオク)のマンチェスター公演を訪れたことを報告した。
長谷川と同行したのは、日本女子代表(なでしこジャパン)でともにプレーするリバプールウィメンのDF清水梨紗とエバートンウィメンのFW籾木結花。「ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025 in Manchester 終わってからも、ずっと余韻に浸っています。なんて表現したらいいかわからない。本当に、ほんとうに、すごい。最高でした。最高の夜をありがとうございました!!」と感想を綴り、ワンオクのメンバーと撮った集合写真を披露した。
別の投稿では「良さが伝わりますように!!!あー、最高」とキャプションを添え、清水と籾木とのスリーショットを掲載。清水と籾木もそれぞれのアカウントで同様の写真を載せている。
3人の投稿にファンから「えぐ!(ワンオクと)一緒に写真撮ってる」「え?合成!?笑」「凄い出会い」「バックヤード行けるのはズルいっ」「羨ましすぎる」「ステキな写真」「めっちゃ可愛い」「ベレーザ三人娘」「いい笑顔」「ロックなコーデもみんな可愛い」「唯ちゃんのスカート姿、珍しい」「ありえんくらい可愛い」などのコメントが寄せられた。
