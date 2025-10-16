ホギメデが反落、２６年３月期は一転営業減益の見通し

ホギメディカル<3593.T>が反落した。同社は１５日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想の下方修正を発表した。今期の営業利益予想は従来の見通しから１５億３０００万円減額して２７億７０００万円（前期比２７．３％減）、最終利益予想は９億９０００万円減額して２０億３０００万円（同３３．６％増）に引き下げた。営業利益は増益予想から一転、減益を計画する格好となり、株価の重荷となった。もっとも同社はこれまで非公開化の検討に関する一部報道を受けて、７月と９月にコメントを開示しいる。９月のコメントでは「非公開化の検討を含めた企業価値向上に向けた様々な戦略的選択肢を継続的に検討している」と表明していることもあって、ＴＯＢ（株式公開買い付け）を巡る思惑がくすぶっており、深押しは回避している。



今期の売上高予想は２５億５０００万円減額して３９２億４０００万円（同０．３％増）に見直した。医療機関における赤字施設の拡大など、事業環境が一段と悪化するなか、４～９月期の売上高が計画に対し未達となった。人材関連や研究開発、ＤＸに関連する費用に加え、本社移転や構造改革に伴う一時費用も発生し、利益を押し下げる。配当予想は据え置いた。



出所：MINKABU PRESS