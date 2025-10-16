選手たちも挑戦！「Bリーグトレカ」開封チャレンジ
レジェンドから現役スターまで、リアルでカードをコレクションできる『B.LEAGUE CARD～REAL CARD COLLECTION～』
第一弾である10周年を記念した特別仕様の「10th ANNIVERSARY パック」は、ただいま好評販売中！
先月22日に行われた『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON TIPOFFカンファレンス』では、登壇選手たちに、一足お先にこのカードを体験してもらいました。
果たしてどんなリアクションを見せてくれたのか…？ぜひご覧ください！
今村佳太選手（名古屋D）
久岡幸太郎選手（茨城）
狩俣昌也選手（長崎）
保岡龍斗選手（FE名古屋）
角田太輝選手（佐賀）
いかがでしたか？
集めて楽しい、交換して楽しい、「#Bリーグカードトレカ」は、B.LEAGUE公式オンラインショップ及び、B1/B2試合会場にて販売中！ぜひチェックしてみてください。
※試合会場での商品のお取り扱い開始日は、会場によって異なる場合がございます。
※限定オリジナルカードは、各クラブのホーム戦での配布、および一部クラブの公式オンラインショップで販売する商品への同封となります。お取り扱いのないクラブもございますので、ご了承ください。
※一部の会場では販売がございません。
