・ソフトバンクＧは断トツの売買代金こなし大幅高、信用取組も売り買い拮抗状態が続く

・ウルフハンドが続伸、グロース市場の中期下落トレンドとは異質の頑強展開続く

・エータイは一時ストップ高と急騰、永代供養墓の需要伸び今８月期は連続最高益予想

・サイゼリヤがＳ高、２６年８月期は連続最高益更新計画で見直し買いが集まる

・グロービングがＳ高、ＡＩ事業起点のコンサル拡大で２６年５月期利益予想を上方修正

・東洋電は急伸、６～８月期最終利益４．８倍で鉄道向け受注も好調

・プリモＧＨＤは大幅続伸、２６年８月期営業益予想１７％増で１５円増配へ

・ヒーハイストが急騰演じる、フィジカルＡＩ関連の関連有力株として頭角現す

・ＧＥＩが大幅続伸、外注費削減と補助金計上で２５年９月期業績は計画上振れで着地へ

・不二精機は大幅高、東北プレス工業と資本・業務提携

・インテＭがもみ合い上放れの動き、２５年９月期営業利益２．７倍に予想に大幅増額

・ＡＧＳが急速人気化、今３月期営業利益大幅上方修正と配当増額を好感



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS