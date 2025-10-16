＜動意株・１６日＞（前引け）＝ヒーハイスト、ＡＧＳ、不二精機 ＜動意株・１６日＞（前引け）＝ヒーハイスト、ＡＧＳ、不二精機

ヒーハイスト<6433.T>＝一気に上げ足を強めストップ高。急勾配の５日移動平均線を足場にマドを開けて６００円台に再浮上してきた。産業ロボット向け直動機器（ベアリング）の製造を主力としている。また、同社の高技術力を背景としたヒューマノイドロボット分野への取り組みにも注目が集まっている。今月２日には「ＫｙｏＨＡ（京都ヒューマノイドアソシエーション）」に参画すると発表。ＫｙｏＨＡは、ヒューマノイドロボット産業の再興を目指して京都を拠点に設立された新団体で、上場企業では村田製作所<6981.T>やＳＲＥホールディングス<2980.T>なども参画している。株式市場ではＡＩ分野における次のステージとしてロボットとＡＩの融合などをコンセプトとした「フィジカルＡＩ」が投資マネーの関心を集めており、同社は時価総額５０億円未満の小型株ながら、関連有力株の１社として頭角を現している。



ＡＧＳ<3648.T>＝急速人気化。独立系の情報処理サービス企業で、データセンターを運用基盤とした受託計算サービスを行うほか、アプリケーション・ソフトウェアの受託開発、ネットワーク構築などを手掛ける。情報処理は金融機関向けやデータセンター案件などが好調で収益押し上げに貢献。また、ソフト開発も自治体向け案件の増加を背景に高水準の伸びを示している。１５日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来見通しの２０億５０００万円から２３億５０００万円（前期比２７％増）に増額したほか、今期年間配当も従来計画の２８円から３２円に上乗せしており、これを好感する買いが集中する形となった。



不二精機<6400.T>＝商い伴い急動意。大幅高で年初来高値を更新した。同社は１５日取引終了後、東北プレス工業（宮城県大崎市）と資本・業務提携したと発表。これが材料視されているようだ。両社の強みを掛け合わせることで、次世代モビリティに貢献する新製品・新技術の創出を目指すことが提携の目的。なお、同社は東北プレスの既存株主から株式を譲り受ける予定で、割合については非開示としている。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS