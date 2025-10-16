木村拓哉が自身のInstagramで、海辺で馬に乗る姿を公開した。

■「めちゃくちゃ楽しかった」海風を受けて馬と歩く木村拓哉

【画像】海辺で馬に乗る木村拓哉／『TOKYOタクシー』『教場』オフショット

投稿には、広い砂浜を馬に乗って歩く木村の後ろ姿が写る。ネイビーのジャケットにインナーのチェックシャツを重ねたレイヤードスタイルに黒縁メガネ、足元は黒のレザーシューズと、カジュアルながら品格のある装いだ。

背筋を伸ばして遠くを見つめる姿や、海風でなびく髪、波打ち際の柔らかな光が重なり、まるで映画のワンシーンのような1枚に仕上がっている。

木村はこの写真に「今日も一日、ありがとうございました！ お疲れ様でした。めちゃくちゃ楽しかったです」とコメントを添えた。

■千葉県九十九里町を訪れた木村拓哉「ありがとうございました！」

その数時間後、木村はストーリーズも更新。千葉県九十九里町の伊能忠敬記念公園にある銅像の写真をアップし、「ありがとうございました！」と記した。

https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/

詳細は明らかにしていないが、時系列から乗馬ショットは九十九里浜で撮影された可能性が高い。今後の情報解禁にも注目が集まりそうだ。

■『TOKYOタクシー』『教場』の公開が控える木村拓哉