¢£ÁýÅÄµ®µ×¤«¤é¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â
ÃæÅç·ò¿Í¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢½Å²¬Âçµ£¡ÊWEST.¡Ë¤È¡ØEXPO 2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¡Ê2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡Ë¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
ÃæÅç¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¡È¤±¤ó¤·¤²ËüÇî¥Çー¥È¡É¤ÎÌÏÍÍ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´äËÜ¾È¡ÊSnow Man¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÅç¤Ï¡Ö½Å²¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤Ê¡£°¦¤·¤Æ¤ë¤Ç¡¢¤³¤Î¥ä¥íー¡×¡Ö#¤±¤ó¤·¤²¥Çー¥ÈËüÇî¡×¡Ö#´äËÜ¤Òー½±Íè¡×¡Ö#ËüÇîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö#¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Âç¹¥¤¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢½Å²¬¤Î¸ª¤ËÃæÅç¤¬¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¥Ôー¥¹¤¹¤ë¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡È¤±¤ó¤·¤²ËüÇî¥Çー¥È¡É¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿ÃæÅç¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÍ§Ã£¤Î½Å²¬Âçµ£¤¯¤ó¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¡¢ÅöÆü¤ÎÄ«9:00¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¡ØÂçºå¤³¤ì¤ë¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÈà¤Ï¤Þ¤ÀÅìµþ¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢14:00¤Ë¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂçºå¤Ë1»þ´Ö¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌµÃã¤Ö¤ê¤ò¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤ËYouTube¤Î¡È¤±¤ó¤·¤²ËüÇî¥Çー¥È¡ÉÂè2ÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤Ç´äËÜ¤¬ÅÐ¾ì¡£10·î17Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë´äËÜ¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤ÎµÙ·ÆÃæ¤ËÅÅÏÃ¤·¡¢ÃæÅç¤Ë¡Öº£¡¢·Ù¸îÃæ¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÍÁ³¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¡Ö¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¡¢¤Ê¤Ë¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤µ¤Ì£¤Î´äËÜ¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡Ö·ò¿Í¡¢³¤³°¸ø±é¤ªÈè¤ì¡×¤ÈÃæÅç¤ò¤Í¤®¤é¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£ÃæÅç¤â¡ÖLINE¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£
¤½¤·¤Æ½Å²¬¤¬¡Öº£¤É¤³¤Ë¤ª¤ë¤«¤ï¤«¤ë¡©¡×¤ÈËÜÂê¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÎÙ¤Î¥Ü¥¯¥µー¤Ï¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Å²¬¤Ë±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£½Å²¬¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¡£
ÃæÅç¤Î»Ø¼¨¤Ç¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÇò¥·¥ã¥Ä¡õ¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Ç¡Öº£¤É¤³¤Ë¤¤¤ó¤Î¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤´é¤Î´äËÜ¤¬¡£ËüÇî¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö¤¢¤ì¡¢Âçºå¡©¡×¤Èµ¤¤Å¤¡¢¡Ö¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤ÇËüÇî¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¡ÖÁ´Á³ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡×¤È¶Ã¤¯¡£
½Å²¬¤¬¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤ÎÏ¿²è¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÃæÅç¡õ½Å²¬¤È´äËÜ¤¬¥À¥Ö¥ë¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö·Ù¸îÃæ¤Ê¤Î¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡ÖµÞ¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¾¯¤·¼ä¤·¤½¤¦¡ª¡©¤Ê´äËÜ¡£
¡Ö¤ªÅÚ»º¤Ê¤Ë¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¤ªÂ·¤¤¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿´äËÜ¤Ï¡Ö²¶ÍÑ¤Ë¤â¥¥ã¥Ã¥×¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È´üÂÔ¡ª¡©¤·¤«¤·Çã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤À¤±¡¢º£¤«¤é¹Ô¤¯¥¯¥¦¥§ー¥È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¤¡©¡×¤È½Å²¬¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¶ì¾Ð¤¤¡£
ÃæÅç¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤ä¤Ä¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤Ï½ª¤ï¤ê¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢´äËÜ¤¬¼ê¤ò¿¶¤ë¤È¤¤ËÌô»Ø¤À¤±¶Ê¤²¤ë¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÃæÅç¡£ÃæÅç¤â¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¯¥¦¥§ー¥È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç3¿Í¤ªÂ·¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¤ªÅÚ»º¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤±¤ó¤·¤²¤Òー¤ÏºÇ¹â¤Î¿ÆÍ§¤À¤Í¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶¤·¤«¤Ê¤¤¤ªÍ§Ã£¥Èー¥¯¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥Çー¥È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼¡¤Ï¤Òー¤¯¤ó¤â°ì½ï¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªInstagram¤Ë¤Ï¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÁýÅÄµ®µ×¡ÊNEWS¡Ë¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£